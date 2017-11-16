恩主公醫院新門診醫療大樓動工 預計2年後啟用

2017-11-16 17:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區恩主公醫院擴建第三院區，今天為新門診醫療大樓舉行動工奠基典禮，院長吳志雄說，現有院區每天門診量已達2100人，仍不敷所需，待新門診醫療大樓啟用後，門診服務量可達每日3000人，同時新大樓將導入智能醫院設施，提供高科技及人性化服務，未來恩主公仍為區域醫院，但提供醫學中心等級的醫療資源。

吳志雄說，三鶯地區人口逐漸增加，尤其是新興北大特區吸引許多年輕家庭入住，恩主公醫院於民國87年成立，三鶯地區人口從15萬人，到今年9月底已成長至20萬人，人口成長率32.6％，比新北市20年來的人口成長率16.4％還高，醫療需求也大增。

恩主公醫院將在復興路主院區後方中山路新建地上6層、地下3層門診大樓，地下樓將設置直線加速器，增加放射腫瘤治療科別空間與項目，一樓設置入口大廳及批價及掛號櫃台，藥局及檢驗科等空間，二至四樓則為門診空間，共計40間診間，2樓設置內科，3樓放射科、泌尿科及整形外科，4樓設置耳鼻喉科、眼科及婦幼科，5樓整層為健檢空間，6樓規劃設置血液腫瘤科及資訊辦公室、會議室等空間，預計施工2年後啟用。

吳志雄說，恩主公醫院在創建初期就是以區域醫院為目標，但三鶯地區人口成長快速，原先醫療空間已不敷使用，因此99年在三峽中山路上啟用中山醫療大樓，設置牙科、中醫、早療、精神科日間照護等科別，目前每日全院門診量已超過每日2100人次，仍無法完全滿足在地所需醫療需求。