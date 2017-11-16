來探90年秘境！西子灣防空隧道 本週六日開放

西子灣防空隧道本週六日舉辦歷史影像展及西灣學堂裝置藝術，90年秘境變身時光隧道。（記者葛祐豪攝）

2017-11-16 17:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾是二戰時期作戰指揮所，多年來隱身中山大學西子灣隧道旁側的防空隧道，透過「興濱計畫」活化，週六日（18、19日）將運用裝置藝術，幻化為時光隧道，只有2天，歡迎民眾一探秘境！

1928年完工的西子灣隧道及防空設施，具有軍事設施文史價值，高雄市政府早在2004年即登錄為歷史建築，去年進一步納入「興濱計畫」親山計畫的一環。

這條曲折蜿延於壽山內的西子灣防空隧道，長度約400公尺，可連通登山街60巷古道及西子灣海水浴場，相當隱密，二戰期間除了當成作戰指揮中心，還是可容納2150人的防空避難所。

二次戰後，隧道作為港警辦公室，去年7月港警撤出後，交由交通部航港局管理，平時封閉不對外開放。

都發局說，過去90年，西子灣防空隧道因軍事與民防需求，鮮為人知，市府推動「興濱計畫」，致力歷史場域再現，與中山大學合作，週六日上午9點至下午5點，將在隧道舉辦歷史影像展及西灣學堂裝置藝術，民眾可從中山大學西子灣隧道，直通防空隧道出入口，走進這條神秘的時光隧道。

都發局強調，西子灣防空隧道的產權屬航港局，未來是否能全面開放？仍需評估規劃。