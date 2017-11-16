壯圍古亭國小 要設宜縣第二座親子館

壯圍鄉古亭國小要建置宜縣第2座親子館。（記者林敬倫攝）

2017-11-16 17:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］隨著科技發達，許多幼兒開始沉浸於3C電子產品，被稱為「S世代的隱憂」，許多父母擔心因此與孩子互動不足，盛行帶著孩子泡親子館，壯圍古亭國小看見趨勢，打算利用學校的餘裕空間，設置全縣第2座親子館，預計明年可完成，至於宜蘭縣政府則預計在109年之前，爭取前瞻經費於縣內設置9座親子館。

現代社會科技發達，孩子多在平板電腦、智慧型手機、電腦與液晶電視環伺的環境下成長，從小大量接觸3C科技，因此被稱為「螢幕世代」（Screen Generation），又簡稱「S世代」。許多父母深恐「S世代」過度使用3C產品，可能造成注意力不集中，或是影響現實生活行為，開始流行帶孩子泡「親子館」。

親子館內有書本、運動遊樂設施，可增加親子間的互動與孩子的活力，在縣政府社會處的輔導協助下，古亭國小校長黃賜福看見趨勢，預計於明年利用校內的餘裕空間設置全縣第2座親子館，並結合校內其他社區化空間與特色童玩課程，打造一所最好玩的小學；另外，社會處也預計爭取4000多萬元前瞻經費，於109年之前在全縣建置包含古亭國小在內共9座親子館。

黃賜福說，相信設置親子館搭配校內社區化空間，除活化餘裕空間，也能打破學校的圍籬，讓更多人願意走進來活絡校園；社會處長楊秀川說，親子館有助於孩子體適能，也有相關學習過程，能讓孩子更有活力，現在在外縣市非常流行，現階段縣府已編列預算，讓宜蘭市公所利用救國團大樓建置縣內首座親子館，待前瞻經費下來後，其他親子館也會陸續動工。