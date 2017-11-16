自己的午餐自己種 蓬萊國小學童「農」情蜜意

蓬萊國小學生採收自己在校園內種下的芥菜，作為營養午餐食材。（記者鄭名翔攝）

2017-11-16 17:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕自己的午餐自己種！苗栗縣南庄鄉農會的四健會因應食安問題，同時也推廣農作教育，陸續在南庄、蓬萊、田美、東河等國小開辦「田園教室」。

20名蓬萊國小五年級學生今天在校園內的小小菜圃採收自己親手種下的芥菜，完成後就送進廚房，直接烹調成新鮮的營養午餐，學童除了能認識桌上菜餚從播種到採收的食材履歷，同時也體驗到農家的甘苦。

南庄鄉農會四健指導員陳達森說，現今食安問題嚴重，為了讓民眾能吃得安心，農會從去年開始陸續在鄉內幾所學校推廣自然工法種植作物，讓小朋友親自下田體驗播種、施肥等過程，全程有機、不施灑農藥耕作，讓芥菜、長豇豆等作物自然生長，再讓小朋友自己採收，將新鮮蔬果當作營養午餐的食材，不但讓小朋友們體會飲水思源的道理，也讓他們能安心吃下每道佳餚。

蓬萊國小教導主任龔俊宇也說，學校後方有一小塊農地，藉此配合四健會的計畫，讓小朋友走進田園教室之中，從種菜的過程學習與大自然相處的方式。而有些孩子家裡務農，透過這樣的課程，也可以讓這些小小農夫將學到的自然耕作方法，帶回家裡，傳遞自然、友善環境的觀念。