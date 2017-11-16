方便務農阿公阿嬤學托育 屏大下鄉開班

屏大下鄉開托育班，婆婆媽媽認真從頭學起。（記者羅欣貞攝）

2017-11-16 17:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為方便農村阿公阿嬤學習托育，國立屏東大學今年下鄉開辦「托育人員專業訓練班」，首批40位學員即將結訓，學員們今天（16日）談起1個月來的收穫，紛紛表示，不管以後照顧孫子或當保母都很受用。

屏東大學社區學習中心首次下鄉開辦的訓練班，於9月25日至11月19日在屏東縣里港鄉塔樓國小登場，每週一至週五晚間上課，讓平常白天要下田工作的鄉民們，不必遠赴市區受訓，學員年紀從23歲到65歲。

1個多月的課程，總時數126小時，由中華民國兒童教保聯合總會長張美娟等人擔任講師，除了健康常識、育兒觀念課程，也利用道具娃娃，指導學員製作副食品、餵食、泡奶、餵奶、洗澡、換尿布、說故事、陪娃娃玩麵粉糰等。

有學員談起收穫時表示，回想自己初為人母時，遇到孩子哭鬧總不知所措，如今終於了解原因，以後帶孫子時會更小心；也有學員提到，以前是渾渾噩噩把孩子養大，雖當年有長輩、鄰居的建議，仍有力不從心的無助，上了課後許多疑惑都消除了。

屏大社區中心主任翁麒耀表示，學員上完課通過考試後，可取得結業證書，未來若再考取托育人員證照，政府相關托育補助金額都會增加，因此有越來越多鄉下居民想參加受訓。

屏東大學明年（107年）將擴大服務，到屏東、高雄更多偏鄉開辦托育人員培訓，讓有托育需求的家庭受惠。