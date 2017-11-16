紅綠都難辨！「色弱」的他克服實驗 化學賽奪冠

2017-11-16 16:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中二中學生張力元雙眼有先天遺傳性「色弱」，連對比鮮明的紅綠色都分不清楚，卻因喜愛化學，挑戰中投區高中數理能力暨資訊學科能力競賽，化學科實驗考題正好靠「顏色辨識」決高下，他卻突破視力限制，順利操作實驗，更打敗明星高中資優生一舉奪冠，表現連指導老師都倍感意外與驚喜。

張力元因家族遺傳，先天「色弱」，分辨顏色的能力較常人低，一般人感覺對比鮮明的紅、綠色，他卻不易判斷，以紅綠葉相間的植物「耶誕紅」為例，只要紅的顏色不夠飽滿，他未必能正確區分出紅、綠葉，另顏色相近的藍與紫或是黃與土黃，甚至顏色漸層，他往往無從辨明。

張力元說，看紅綠燈時，他還可依燈光的強弱判斷燈號，「色弱」對他的生活影響不大，頂多每次在學校體檢做視力檢查時色卡分辨不出來而已。

因對化學有興趣，也積極投入學習，但化學實驗的化學變化有時會伴隨顏色變化讓操作者判斷，張力元平時課堂學習時，往往僅能從教師的解說或同學提示下「模擬」色變的過程，倒也不影響他的學習。

但今年高三的他，入選學校選手挑戰中投區高中數理及資訊學科能力競賽化學科項目，競賽考學科與實驗實作，不料，今年的實驗考題正好是須辨識化學變化色差的「滴定實驗」關卡。

他的指導老師蔡旺璋指出，「滴定實驗」憑添加進過錳酸鉀求未知溶液的濃度，靠實驗操作出的濃度值，須帶入後續連鎖題目計算，誤差不得，否則將「兵敗如山倒」，濃度值判斷的關鍵在無色溶液添加進一定過錳酸鉀後，開始變色呈淡紫色時，就是正確濃度值。

問題是，有「色弱」的張力元根本判斷不出「淡紫色」，須等加重劑量到呈現「濃紫色」他才看出有色差，這時卻已不是正確濃度值。

張力元在培訓期練習操作「滴定實驗」時，想到比賽沒有旁人提醒，想方設法克服極限，他自創「記錄刪減法」，每加入一滴溶液時即做記錄，等記錄到他可以判斷出色差的溶液數後，再往前推減溶液量，「約略」抓取讓溶液變色的瞬間值，雖有些「猜」的成分，但幾次操作下來，多能找到最接近的答案，在競賽時看到題目，他也把一切交給自己悟出的心法操作，選出自覺的正確濃度值，沒想到一路順順操作到最後。

結果，有「色弱」的張力元，竟一舉打敗來自中投區的菁英化學高手，其中不乏超級明星學校學生，讓他自己跟蔡旺璋均直呼不可思議。

蔡旺璋說，張力元除有「色弱」的先天視力限制外，並非聰明型的學生，往往講過數次的觀念，他還會一問再問，問到他忍不住叨唸「上次不是問過怎麼還不會」，但張力元最可貴的特質是「打破砂鍋問到底」，不會含糊混過，一定要真正搞懂才羆休。

此外，無論是下課或是放學時分，同學間難免放鬆打屁，蔡旺璋說，他永遠是認真的看書，毅力令人印象深刻，下足苦功的他這次能奪冠，是「天道酬勤」的最佳註解。