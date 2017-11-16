假日遊客如潮 漁光島藝術節超有吸引力

2017-11-16 17:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年首屆辦理的漁光島藝術節，裝置藝術作品與海岸線構成如夢似幻場景，南市代理事長李孟諺建議市府員工及民眾，年底將到，許多人可能今年特休假尚未休完，不妨利用假日或平日請個半天假前往欣賞，除了放空身心靈，也可幫幫市府思考這個地方適合發展的方向。

李孟諺表示，為了還原漁光島優美自然的生態與居住環境，市府運用2年時間，集結各局處、社區，以及台灣港務公司、林務局及海巡單位等機關力量，進行全面環境整頓，上週末漁光島藝術節正式開幕，雖是雨天仍吸引人潮前往，可見民眾愈來愈重視假日休閒品質，也為市府籌辦類似低碳戶外藝文活動注入一劑強心針。

他不諱言表示，過去秋茂園曾是本地及外地遊客的熱門旅遊去處，這次舉辦藝術節，重現盛景，可是擁擠的車潮和人潮，小小的漁光島胃納量已顯得吃力；此外對於漁光島的發展，近年來也有人建議，要在這座小島上蓋纜車、通渡輪、建大橋，還有開闢國際度假村等，這些提議都各有利弊，但在經濟開發上，對於環境生態的保護更值得深思。

今年漁光島藝術節雖然是首辦，但9組藝術家團隊所帶來的14件作品，絲毫不遜色於鄰國日本所舉辦的藝術祭；市府估計，光是11、12日週未假期開幕短短兩天，就吸引高達2萬人次參觀。市府動員文化、交通、警察局及公所緊密合作，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具及接駁車前往，假日尖峰時間入島車輛管制。

漁光島藝術節即日起舉辦至26日，這個週末除可欣賞藝術作品，還有漁光市集、高雄鼓道場及精靈幻舞舞團的演出，詳細資訊可上活動粉絲團專頁「2017漁光島藝術節」查詢。