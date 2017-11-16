夾娃娃機「青菜」今套袋 下一步擬推「香腸機」

2017-11-16 16:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「青菜機」又進化了！彰化鹿港抓娃娃機放青菜造成大轟動，光是昨天一天，王姓業者就補貨4次，由於民眾擔心太多人夾的話，「菜會爛掉」，業者今天馬上「套袋」與包塑膠袋，並計畫下一步推出「香腸機」。

王姓業者指出，昨天補貨4次，採購青菜總成本約為600元，收入也約為600元，可說是「打平」，來操作娃娃機的民眾也紛紛給建議，認為抓娃娃機的爪子一再抓又放，青菜的葉片很可能就會爛掉或是破相，小黃瓜會斷裂，就算是菜頭、青花椰菜也會碰撞受傷，帶回家煮就不好吃了。

聽到民眾的心聲，王姓業者今天立即改善，馬上花錢買透明塑膠袋把菜包起來，絲瓜則用白色網紋套袋，不只是保護蔬菜，也比較衛生。

今天仍有許多人特地來找「青菜機」，看到青菜有套袋或是裝袋，現場也提供塑膠袋方便民眾夾起來後帶回家，覺得很貼心；有人表示，原以為塑膠袋「滑溜滑溜」的會比較難夾，結果只花30元，就夾到小黃瓜、胡籮蔔與綠花椰菜，這真是賺到了，因為光是綠花椰菜市價一顆就要35元。

黃姓業者強調，「青菜機」是第一步，下一步就要推出「限時香腸機」，為了保鮮起見，「香腸機」採特定時段推出，每次可能只有幾個小時，配合「香腸機」推出將推出「免費現烤」服務，只要夾起香腸，就可以當場現吃。