全球化衝擊 專家：「公平分配」成政府新課題

2017-11-16 16:40

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學舉辦「迎向區域整合趨勢、掌握新南向契機」論壇，受邀與會的中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年預期，全球化將持續進行，且「公平分配」是各國政府都須面對重視課題，扶助浪潮下受害民眾，尤其是青年世代取得所需工作技能，以因應改變。

劉大年指出，從經濟角度來看，跨國移動愈容易，全球化程度愈高，自由貿易協定（FTA）是其加速重要工具，1995年以前僅51個，現在全球則有437個之多，顯見各國由「多邊」轉為「雙邊」，投入區域經濟整合。

2016年全球化雖遭遇挫折，包括英國脫歐、各國民粹主義政黨興起，到川普入主白宮，貧富不均的不滿席捲全球，民眾反全球化、反移民、反政府情緒高漲。

劉大年認為美國退出TPP（跨太平洋夥伴協定），但仍會推動雙邊FTA，川普政府追求「公平貿易」力道遠大於自由幅度，且其他國家也將更重視國內就業維持、所得分配，使得「自由化」方向有所調整。

劉大年預期全球化仍會持續進行，但反全球化聲浪也可能迫使各國貿易保護主義抬頭，甚至引發貿易戰，且川普政府動作頻頻，開始將生產製造移回國內，這些都將衝擊內需市場有限、高度外貿導向的台灣在全球供應鏈角色地位，雖然蔡政府力推五大創新產業，但投入資源無法與歐美中大國相比，必須從中找到利基優勢，或利用他國創新能量進行國際連結，才能脫穎而出。