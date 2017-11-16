農業廢棄資材無處去 卓蘭鎮公所首辦代理回收

2017-11-16 16:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮素有「水果王國」美譽，鎮內栽種水果面積廣大，葡萄、高階梨、柑橘等都廣受消費者喜愛。不過，農業資材廢棄物不屬於一般事業廢棄物，無處可去，清理問題長期困擾農民。卓蘭鎮公所首度辦理農業資材廢棄物代理回收，再交由回收商處理。

卓蘭鎮公所農業課說，每戶農友農業資材廢棄物可回收部分量少，且農戶幾乎遍布全鎮，回收商在成本考量下，不願挨家挨戶回收，部分不可回收資材，清潔隊也無法幫忙清運，長期困擾農友，有些人甚至將廢棄資材丟棄在水圳或溪裡，破壞環境。

卓蘭鎮公所這次回收的農業廢棄物，主要以出水果套袋佔大宗，其他還有廢棄枝條、腐果、農藥罐及肥料袋等等，廢棄套袋與肥料袋集中後，會請回收業者收回。

另外，廢棄枝條將由鎮公所統一集中，再以機具輾碎，做為公園等公共綠地的綠肥；腐果，則會製利成酵素；至於讓農友頭痛的廢棄農藥罐、帆布等，將統一集中，請環保署專案回收。

截至今天，卓蘭鎮公所一共統一集中收回60公噸農業廢棄資材，鎮公所說，會繼續加強宣導，希望透過公部門力量，改善卓蘭鎮長期的困擾。

部分鎮民也說，如果鎮公所不出面，農民真的很困擾，以往採收季後常常可見農業廢棄物亂丟，希望以後能徹底改變。