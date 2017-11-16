青年創意簽約進駐 新竹東門市場年底很「漾」

2017-11-16 16:42

〔記者王駿杰／新竹報導〕青年創意進駐，東門市場將再現風華！新竹市府辦理「東門青年基地」攤位遴選及簽約，今天宣布將有10位創業青年進駐東門市場，引進羅莉塔服飾、球體關節人形及藍染工藝等攤位，預計今年底前正式開幕營運。

市府產發處長吳甲天表示，「新竹市東門青年基地」經市府規劃及籌備後，於今年6月30日至8月15日受理青年朋友申請，經專家學者書面審查及面談，上月公告合格申請人名單並完成簽約，希望引入青年創意能量，賦予老市場全新樣貌。

產發處市場管理科長尤瑋鍾指出，東門市場設立於1900年，位處舊城區中心，鄰近州廳、火車站，曾是台灣最大市場，1977年改建，成為全台第一座集合市場，也是新竹市第一座有手扶梯的建物，是當時最繁榮的賣場，進駐許多舶來品商店，堪稱是新竹的西門町，不過隨著新興大賣場和超市林立，加上人潮轉移，東門市場逐漸沒落。

尤瑋鍾表示，市府積極活化東門市場，去年10月與清大簽署合作意向書，把荒置的3樓打造為青年創業基地，更獲得國際扶輪3500地區提供部分資金，支持青年創業。

此次攤位進駐範圍涵蓋文創商品、藝術、設計、飲食，如金屬工藝、瓦楞紙工藝、藍染、園藝綠化、特色甜點、羅莉塔服裝及球體關節人形等，風格豐富多元。

27歲返鄉青年Luna指出，她高中受日本動漫文化影響，開始關注羅莉塔服裝及球體關節人形文化；就讀交大人文社會學系的知識背景，讓她探入研究背後的歷史脈絡，更啟發她在青年基地推廣台灣人形文化的想法。