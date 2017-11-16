遠東航空ATR新機隊 今首航金門、馬公

2017-11-16 16:19

〔記者歐素美／台中報導〕遠東航空於今年7月26日成立ATR72-600新機隊，並於今天正式投入台中-馬公及台中-金門航線的營運，台中到馬公或台中到金門，從每天1班分別增加至每天2班及每天3班，ＡＴＲ螺旋槳飛機為70人座小飛機，適合飛行1小時左右航程的離島航班，省油又實用，繼立榮航空及遠東航空相繼成立機隊後，華信航空的ATR機隊也將於11月底成立。

遠東航空ATR72-600新機隊今天上午7點20分，首航台中到馬公，搭乘旅客皆獲得首航禮-遠航Q版行李吊牌及5折優惠機票兌換券。

遠東航空隨後即在台中國際機場國內航廈舉行「ATR新機隊首航慶祝儀式」。台中市旅行商業同業公會理事長黃耀德致詞時表示，除了立榮及華信航空外，遠東航空這幾年也在台中提供優質服務，未來期望遠東航空的服務能慢慢從國內線擴大至國際線，提供旅行業界更大商機，共創多贏。

遠東航空總經理李承仲表示，今年是遠東航空成立60週年，他也當場宣布將於12月19日舉辦台中到廈門首航，感謝主管機關及遠航員工的努力，完成新機隊的認證，並使機隊能順利上線營運。

遠東航空至明年為止，將引進4架ATR72-600型螺旋槳飛機，增加離島航線班次的密度，提供更便利的離島交通服務，其中1架將長駐在台中國際機場，主飛台中到馬公及金門。另規劃在2019年引進A320或A321型飛機，逐漸取代目前的MD82/83機種，以用來執行兩岸與國際航線的任務，提供給旅客更舒適的搭機體驗。

慶祝新機隊首航，遠航自首航日起也推出多項優惠，除每日每航班前30名報到，可獲贈5折優惠機票兌換券，至12月18日止更推出台中到馬公航線987元起、台中到金門航線1206元起等69折購票優惠。

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