從全身無力且須戴呼吸器 小二女童早療後跨出步伐

2017-11-16 16:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕在練習行走中，治療師一直對澄澄心戰喊話，要她加油，眼看練習就快結束，最後的1公尺，走走停停，還是走了幾分鐘，一般人一個跨步就可以完成的動作，對特殊的孩子常常是困難的，但是透過早期療育，6歲時確診生物素缺乏症，現在已經就讀小二的澄澄，從必須帶著呼吸器上課，且全身軟趴趴的，到現在能自己坐起來、推助行器行走，生命的變化，讓澄澄也展開笑容。

第一社福基金會為籌募早療基金，連續辦理2波「名人愛獻館」擁抱發展遲緩兒獻愛活動公益拍賣，透過多位藝人力量，號召民眾一起行善。

生物素缺乏症是一種罕見疾病，患者如果未及時治療，會呈現肌肉無力、視力及聽力也有障礙，並合併腎臟以及腦病變，澄澄甚至必須整天戴著呼吸面罩。且1天8小時的課程中，醒著的時間只有1至2小時，其他時間都在昏睡。而吃飯、喝水都必須用肚子的胃造婁管餵食，口腔沒有力氣吞嚥泥狀的食物。

但透過早療，澄澄開始可以從10分鐘、20分鐘、半小時、1小時、半天，日漸脫離呼吸器，練習自主呼吸的能力，到後來上課已經不需要使用呼吸器，只有晚上睡覺才需要戴著睡覺，進食上也可以從1口、2口等練習吞嚥泥狀食物及品嘗食物味道，到後來三餐加點心，澄澄都可以開心的從嘴巴進食泥狀食物。

動作部分，澄澄也從全身無力不會坐及翻身，到後來可以自己推助行器走路，扶物下就可以獨力從地墊站起來，警醒時間也從1至2小時，到後來能配合跟上同儕的作息，一起上課、一起吃飯、一起睡覺。

第一社福指出，根據世界衛生組織估計，發展遲緩及身心障礙嬰幼兒發生率約為6％至8％，若能及早發現並治療，可減輕障礙程度，而據專家研究及先進國家追蹤統計，3歲以前接受早療1年的功效是日後的10倍。因此他們持續呼籲民眾正視早療問題，並能踴躍捐輸，近期他們將再度舉辦「名人愛獻館」擁抱發展遲緩兒獻愛活動公益拍賣，透過競標藝人捐出的物品，所得將用於早療籌募基金。

活動共分2波，第一波藝人有KEVIN老師、小S-徐熙娣、王心凌、吳速玲、宋芸樺、周曉涵、張小燕、莎莎-鍾欣愉、郭靜、瑤瑤-郭書瑤、陳珮騏、簡愷樂等藝人參與，將於本月22日中午結束；第二波藝人則有Jolin-蔡依林、KIMIKO、小豬-黃沐妍、王瀅、張小燕、黃子佼、黃韻玲、邵雨薇、阿諾、郭靜、劉真、穆熙妍等，時間從本月22日中午起，到29日中午結束。