交通部長視察桃園機場 親上南跑道看養護

航空警察局人員於北機口檢查崗哨簡報說明大型X光檢查設備的操作使用情況。（桃園機場提供）

2017-11-16 16:17

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長賀陳旦關心桃園國際機場業務發展及南跑道營運維護情況，今（16）日偕同立委前往視察，並利用南跑道例行聯合巡場時間，在不影響飛機起降作業，親上跑道近距離檢視養護成果，期勉機場公司持續確保高品質的跑道營運，帶給所有旅客最高的飛安保障。

除了第一線視察南跑道外，賀陳旦一行人還前往華儲公司進口貨倉及航空警察局北機口檢查崗哨，實地了解機場各單位的業務運作情形及大型X光檢查設備的操作使用流程，並聽取海關、航警局及機場公司人員業務報告及進行意見交流。

賀陳旦對於桃園機場的持續維持營運成長及相關的經營發展策略表示肯定，期勉未來各項工程建設及維護工作持續高水準的品質，同時勉勵海關及航警人員強化毒品查緝工作，為國人的安全與健康在國門的第一線做好把關。

交通部賀陳旦部長（右2）、機場公司董事長曾大仁（右1）會同立法委員鄭寶清（中）等人視察桃園機場南跑道，並聽取工程人員說明維護成果。（桃園機場提供）

立法委員李麗芬、周春米、鄭寶清、交通部賀陳旦部長由機場公司董事長曾大仁陪同（由左至右），近距離檢視跑道養護成果，期勉持續高品質跑道營運，帶給所有旅客最高飛安保障。（桃園機場提供）