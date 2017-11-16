醫訊》台灣全年丟藥5棟101大樓 中市檢收藥局僅100家

2017-11-16 16:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕根據統計，台灣每年廢棄藥品高達193噸，堆起來相當於5棟台北101的高度，但台中市廢棄藥品檢收站只有100家，市議員張雅旻等人今天說，服務能量不足，應儘速增加檢收站，並研擬相關辦法規範，減少健保資源浪費，降低對環境、河川甚至食物鏈的危害，衛生局說會積極跟藥師公會協調。

市議員張雅旻、邱素貞、李天生說，台灣全年被丟掉藥品至少193公噸，約5棟台北101大樓，以一般膠囊計算，至少超過5億顆，排起來可環島近8圈。反觀，台中市今年4至9月廢棄藥品回收量，卻只有250多公斤，這還是只針對一般廢棄藥品回收，並未包含癌症藥物、麻醉劑、胰島素注射劑等醫療廢棄物。

另根據調查，民眾對於廢棄藥品，有22%堆置在家，16%沖馬桶或丟到垃圾桶。藥物直接丟到馬桶沖掉會進到污水下水道系統，排放至河川進而影響河川生態。除應加強民眾用藥知識，以目前全市登記藥局有1073家，也僅有100家加入廢棄藥品檢收站，數量明顯不足，分布也不夠普及，各地衛生所應率先加入，起示範作用。

衛生局說，全市有69家醫院、29個行政區也都有社區藥局，提供民眾就近做廢棄藥品回收，或帶到檢收站處理，但檢收站目前只回收一般藥品。一般藥品可混合茶葉、咖啡渣或用過的擦手紙，並加水一起放入夾鏈袋密封處理，就可隨一般垃圾清除，乾淨的藥袋和藥水罐則依垃圾分類回收，由垃圾車處理，或帶到檢收站處理；特殊藥品應送回原開立診所或醫院，依醫療廢棄物處理。

衛生局長呂宗學表示，廢棄藥物處理需要從源頭做起，市府會積極跟藥師公會協調宣導，呼籲醫師可從衛福部健保署架設的「健保雲端藥歷系統」，查閱病患用藥情況，避免民眾因跨院所就醫而重複領藥。