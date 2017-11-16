這場藝術聯展有看頭 薪傳獎大師作品齊聚

台南市藝術家協會聯展在歸仁文化中心精彩登場。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-16 16:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市藝術家協會聯展今天起在歸仁文化中心登場，平面、立體、多媒材等210件各類創作齊聚，包含4位薪傳獎得主，以及在法國、日本等地參賽獲得佳績的名家，都共襄盛舉，民眾直呼：「真的有看頭」。

協會理事長李文欽表示，目前成員超過200人，涵蓋的縣市以中、南部為主，但也有來自新竹、花蓮、台東的，甚至旅居法國的油畫大師吳庚寅、印度籍的藝術博士德卡…等，堪稱「陣容堅強」。

這是該協會第19屆的聯展，以「藝久彌新」為活動主題，因內容豐富，在歸仁文化中心美術館的3個畫廊同步登場，超過20種藝術類別，抽象、寫實、水彩、油畫…等，技法從傳統到近代，風格也兼具東、西方，引人入勝。

李文欽說，今年的聯展，廖慶章、蕭啟郎、潘岳雄、陳三火等4位薪傳獎得主，以及雕塑獲故宮典藏的王昭旺等都有參加，大師級的佳作齊聚，精彩呈現，是活動的亮點之一。

李文欽指出，還有在日本書畫大賞、法國藝術獎與台南美展等獲得佳績的成員，這次也特地共襄盛舉，值得推薦，活動至本月26日，歡迎民眾把握機會。

薪傳獎大師陳三火的作品，令人矚目。（記者吳俊鋒攝）