夫成漸凍人 中國配偶習一技之長盼撐起全家

2017-11-16 16:10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市中國配偶高賽紅，3年前因丈夫被診斷為漸凍人，高除了要照顧丈夫，還要養育兒子、女兒，家中經濟陷入困境，不過，高賽紅沒有因此失志，她利用照顧丈夫的空檔，參加宜蘭家庭扶助中心的「幸福小舖」方案，學習裁縫技術，她說，希望能習得一技之長，在未來不靠他人幫助支撐起全家人。

38歲的高賽紅是中國湖南人，原本在賣泡沫紅茶，24歲與在中國經商的台灣丈夫結婚，沒想到3年前，丈夫被診斷出患有肌萎縮性脊髓側索硬化症，也就是俗稱的「漸凍人」，由於丈夫身體漸漸不能動，育有一子一女的2人回到台灣尋求公公的協助，但家中經濟仍在失去支柱的情況下每況愈下。

丈夫剛開始倒下還可以走，但逐漸不能動，一天24小時，高賽紅只有4小時因有居家服務員，可以不在丈夫身邊，她哽咽的說，丈夫罹病後，曾經還從樓梯摔下來，頭頂因此縫了7針，這讓她心亂如麻，完全不知道該怎麼辦，想起來真的非常難過，但她告訴自己，如果她也倒下，這個家就垮了，不能被這些事情打敗，要堅強、樂觀。

今年2月，高賽紅報名參加宜蘭家扶中心的家長培力計畫「幸福小舖」方案，每周四到家扶中心，學習裁縫等手作技能，製作手工布包包、束口袋等商品，方案為期1年，今天該計畫在礁溪鄉德陽社區發展協會舉辦成果展，高賽紅在現場將自己學到的技能傳授給老人，原本需要社會幫助的她，也變得能夠幫助人。

「我要支撐起全家！」高賽紅說，現在家裡都靠社會的資源協助，參加家扶的計畫雖然每個月只有4000元的收入，但不會因為長期待在家裡照顧丈夫，變得什麼都不會，如果能學到一技之長，未來「出師」在網路上販售自己做的手工藝藝品，不但工時彈性，對家中經濟一定有幫助。