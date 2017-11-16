大甲日南社區暨長照服務活動中心 獲前瞻補助後年完工

大甲區日南社區暨長照服務活動中心興建案，獲中央前瞻基礎建設計畫補助，預計108年完工，將成為台中市第一個整合性社區照護中心！（記者歐素美攝）

2017-11-16 15:21

〔記者歐素美／台中報導〕大甲區日南社區暨長照服務活動中心興建案，日前獲得中央前瞻基礎建設計畫支持補助1958萬9000元，加上市府自籌490萬元，預計108年底完工，將成為台中市第一個整合性社區照護中心！市長林佳龍今天前往視察並宣布這項好消息，強調未來結合關懷據點、長青學院、快樂學堂，並導入長照照護服務員，讓社區長輩可以獲得到最好照顧，期盼成為台灣示範點。

台中市長林佳龍表示，日南社區暨長照服務活動中心是蔡英文總統推動長照2.0ABC的B級，屬於小規模、多機能的整合式長照及社區服務中心，過去很多人誤以為日南地區是在苗栗縣，為縮短城鄉差距，市府爭取前瞻基礎建設及大台中山手線串聯大甲、后里，並推動路平、燈亮、水溝通、自來水延管等政策，投入相當多資源，希望每位市民都能享有直轄市民的照顧與福利。

立法院副院長蔡其昌表示，地方建設不能分黨派、顏色，台中縣市合併後，大甲日南地區相較偏遠，林市長致力縮短城鄉差距，只要是台中市民都相當照顧，日南社區暨長照服務活動中心這項計畫，讓長輩晚年能有更好的生活與照顧，未來他也會持續在中央協助爭取經費，攜手推動各項市政建設。

社會局表示，大甲區是台中第一個推動長照ABC的行政區域，在105年12月率先試辦，即將屆滿1週年，服務成效良好，透過區域內ABC級單位的協力結盟，主動發掘社區中有長照需求的民眾，已使長照服務人數明顯成長，申請長照服務人數較去年同期成長140%。

大甲區日南社區暨長照服務活動中心，未來將作為長照2.0服務項目中「複合型服務中心」（B級），建構社區整體照顧服務體系，為民眾提供更完整、便利及彈性的長照服務。