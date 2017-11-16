花3億改善消防分隊廳舍 中市府擬再投入4.8億

2017-11-16 16:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市部分消防分隊廳舍老舊，市議員張玉嬿等人今日說，不僅結構受損，牆壁龜裂、漏水及外牆磁磚掉落，宿舍床位也不敷使用，應加速修繕遷建；消防局表示，這3年已投入3億元預算，較往年加倍，後續將再投入4.8億元，改善弟兄工作環境。

市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠質詢指出，消防員既是萬能救護員，又要抓危險的動物昆蟲，平時還得在隊部待命。但消防局50個分隊，卻有20棟廳舍使用超過25年，內部空間窄狹不敷使用，部分老舊分隊建築結構嚴重受損，苦無經費修繕。

張玉嬿說，升格直轄市前4年，消防廳舍經費年平均約4千萬元，不敷使用，不僅有牆壁龜裂、漏水及外牆磁磚掉落等狀況，甚至有宿舍床位不堪使用的問題，隊員私下反映很委曲；近3年則提升至平均每年1億元預算，應加速修繕重建。

蔡雅玲、謝志忠表示，工欲善其事，必先利其器，市府應守護消防員，讓他們有新家，而協勤的義消、婦宣等人也非常辛苦，新建的隊部要為這些義消設想，建置協勤休息室，才能讓消防救災達到事半功倍之效。

消防局長蕭煥章回應，目前有16棟老舊廳舍陸續進行遷建、整修作業，其中新設完工包括溪湳、車籠埔，大安、清泉則在進行中，未來將陸續新設梨山、水湳、豐原第二、梧棲、谷關；新社、大里、四平等已完成耐震補強。

消防局說明，100至103年度消防廳舍經費共1億5千多萬元，年平均不到4千萬元，市長林佳龍104至106年度積極改善消防相關建設，3年編列3億餘元，預計將再投入4億8千萬元以上，包括明年1億8千萬元，規劃辦理太平分隊拆除重建等工程。