中市府推百里登山步道 民調7成6支持

2017-11-16 16:00

〔記者歐素美／台中報導〕登山健行近年來已成為國人休閒活動的熱門選項，台中市政府進行全市47條登山步道設施改善工程，另將新建13條登山步道，串聯成「百里登山步道」，以提供民眾更好的運動休閒環境，並於10月25日至27日辦理民意調查，獲得近76%民眾支持。

台中市政府目前列管的登山步道共47條，長度約95.2公里。調查中發現，有近63%民眾認為台中市的登山步道數量足夠、有15%認為不夠；對於台中市政府推動的「百里登山步道」計畫，改善、新建並串聯全市登山步道，有近76%民眾表示支持。

另外，針對登山步道的安全設施、指標系統、景點解說設施及環境清潔等4大項目的調查，滿意度最高的是「環境清潔」及「指標系統」，高達80%民眾表示滿意；「安全設施」獲75%滿意度，「景點解說設施」也有70%民眾表示滿意。

台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，「百里登山步道」規劃包含文化歷史、自然景觀、生態體驗等3大主題，並分成親子、休閒、健腳、挑戰等4種等級，以減量設計及低度開發為原則，依地形環境、就地取材與自然化精神設計，目前既有的47條登山步道，總計95.2公里；加上新建13條步道，總計34.8公里，合計步道總長達130公里。

新建的13條步道，市府將以雙崎部落埋伏坪、中台科大觀音山、新田登山步道串聯風動石等3條優先施作，預計13條步道將於109年全數建置完成，期望吸引更多民眾前往登山遊憩，進一步活化當地社區。

這次民意調查為市府研考會委託循證民調公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1254份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.77%。