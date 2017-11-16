清水大秀國小體育館延宕多年 今天落成啟用！

2017-11-16 14:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中清水區大秀國小綜合體育館，歷經營造商毀約與颱風等造成工程延宕，市長林佳龍上任後提出改建計畫，督促廠商如期如質施工，終於在今天完工啟用！

大秀國小綜合體育館落成啟用，台中市長林佳龍、教育局長彭富源及立法院副院長蔡其昌、台中市副議長張清照、市議員楊典忠、王立任、尤碧玲、顏莉敏等皆出席剪綵。

林佳龍表示，大秀國小體育館興建過程遭遇營造廠商毀約與颱風來襲，工期延宕，他上任後，提出改建計畫，督促廠商如期如質施工，前後歷經7年才完工，大秀國小建校98年，歷史悠久，校慶時終於有一個體育館可用，師生非常開心。

他強調，優良的教育環境是我們對師生的承諾，今年度市府針對教育所編列的預算比去年增加約40億元，改建原縣區老舊校舍及體育館等硬體設備，今日體育館落成，展現縮短城鄉差距的價值，關鍵時刻希望爭取更多中央對台中教育資源的補助，感謝立法院副院長蔡其昌支持台中的前瞻基礎建設，讓台中的許多建設開花成果。

蔡其昌表示，體育館興建可說是一波五折，林市長上任後積極面對問題、解決問題，讓體育館順利完工；此外，中央將持續補助地方經費，與市府通力合作，期待百年校慶前，將使用長達20年的PU跑道及老舊網球場汰換更新，方便師生及社區民眾使用。

副議長張清照說，大秀國小是他的母校，抱著回饋的心，他全力支持體育館興建完成，雖然過程波折，但有林市長的鼎力支持，總算順利完工，可說是創造社區與學校雙贏。

教育局表示，大秀國小綜合體育館興建總經費5242萬元、建築面積達2674.44平方公尺，包括1樓的多功能地板教室、視聽教室及2樓的集會堂、籃球場與觀眾看台，設備新穎多元，將提供師生及社區民眾更好的教育環境。