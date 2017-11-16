在地孩子從學舞跳到教舞 虎尾廳辦「啟舞」舞展

2017-11-16 15:03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕濁水溪藝術舞蹈團今年成果展「啟舞」，本週六下午將在虎尾公所虎尾廳展演，今天舞團先彩排，虎尾鎮長林文彬、鎮代會主席丁學忠到場，為這群雲林在地教舞的舞蹈老師加油。

濁水溪藝術舞蹈團團長王淑媚指出，此次舞碼編舞都由該團新銳年輕的老師群王采渝、陳亭如、謝晴晴、謝映涵、林承妤等人負責編導，舞碼有以布袋戲為元素的台灣燈會壓軸舞碼黑白郎君、戰鼓、嘻哈、爵士、流行MV熱舞、古典舞，舞風多元。

王淑媚於91年創立濁水溪藝術舞蹈團，至今15個年頭，她說，今年成果舞展負責編舞的老師，都是從來舞蹈團學跳舞，到如今已經可以獨當一面，今年由她們來擔綱演出、還加上編舞指導與策劃，讓舞團有新開始、新發想、新概念、新出發。

林文彬肯定該團以武術、花鼓、龍獅、布袋戲等在文化元素作為編舞題材，連續10年前往歐洲各國參加國際藝術節巡迴演出，獲得很好成績，博得各國與在地民眾的好評與讚許，替台灣做了很好的文化國民外交。

王淑媚感謝今年舞展獲雲林縣政府、虎尾鎮公所、虎尾鎮民代表會、虎尾鎮體育會、立委張麗善等單位協助，歡迎社區民眾本週六下午7點到虎尾公所虎尾廳欣賞精采演出，索票地點雲林縣政府文化處、虎尾公所服務台、濁水溪藝術舞蹈團辦公室。

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