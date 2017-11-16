解決路邊特殊停車位超時佔用 北市試辦智慧化感測裝置

2017-11-16 15:24

〔記者黃建豪／台北報導〕為解決路邊特殊停車格遭逾時占用問題，台北市11月起試辦「路邊特殊停車格位智慧化感測管理」計畫，在停車格旁裝置智慧化感測裝置，車主一駛入車格就會開始計算停車時間，試辦期間先在北市53個特殊停車格位（貨車及限時停車格）測試，且不取締或開單，但蒐集資料後，明年3月將請廠商提供報告，並評估正式施行範圍。

停管處表示，智慧化感測管理共有宏碁、全徽、國雲、惠隆、歐特儀等5家業者參與，運用運用資通訊技術搭配感應設施（地磁及Parking Meter） 即時感測格位停車狀況，能更精準提供即時停車資訊，在台北市1400多格特殊停車格中，選擇仁愛路、松智路、民生東路2段與民生東路5段，共4個路段的53個特殊停車格做測試。

相較現行收費停車格以人力巡場，約每半小時才回報一次數據，或巡場人員發現後才開始計時，有時甚至沒有計時的情況。以Parking Meter智慧化感測技術來說，可直接拍攝車牌與車輛一進場就開始計時，預估2分鐘就會回傳一次資訊、地磁技術雖然不會拍攝車牌，但也是車輛一進場就開始計時。

停管處機電科長柳茂發說，智慧化感測與現行人工最大的差別，就在於資訊的準確性與即時性，預估從11月起陸續啟動試辦到明年1月底，3月1日則會要求廠商交報告，依據結果看後續在全市的推動狀況，但試辦時間就算發現停車超時也不會找警察開單或收費。