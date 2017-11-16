太魯閣族意象公仔亮相 祝福戀人終成眷屬

太魯閣族人穿著傳統服飾與意象公仔合影。（記者王峻祺攝）

2017-11-16 14:28

［記者王峻祺／花蓮報導］緊鄰台8線與東西橫貫公路紀念碑的太魯閣文化創意產業園區正式啟用，太魯閣族特有文化、工藝展陸續進駐文史館及展演區，命名為Rowbiq（蘿碧克）與Pisaw（彼韶）的傳統族人意象公仔也在今早首度亮相，座落山腳祝福每對走進國家公園的戀人都能終成眷屬。

擅長織布的Rowbiq及狩獵的Pisaw公仔，是由花蓮縣秀林鄉公所歷經逾一年時間，向當地耆老請益口述歷史打造而成，除敘述一段感人的愛情故事外，還分別呈現太魯閣族傳統生活編織、服飾特色、狩獵及文面、嫁娶等文化意涵。

百年前居住於沙卡礑部落的Rowbiq，在一次溪畔洗滌苧麻絲時，遭遇黑熊攻擊，剛好遇到住在隔壁部落的Pisaw搭救引開黑熊，2人當下雖一見鍾情，卻苦無機會留下聯繫方式，幾經周折後，才偶然在一次相親中巧遇彼此，由祖靈牽起這對戀人的好姻緣。

秀林鄉代理鄉長蔡瑞光說，太魯閣族是第12個正名的台灣原住民族，期望透過太魯閣文創園區增加傳統工藝文化的能見度，並藉由文史或工藝策展空間，串聯太魯閣國家公園的地景生態，讓造訪遊客體驗自然生態與人文，認識太魯閣族的傳統領域。

他說，太魯閣文創園區緊鄰台8線與東西橫貫公路紀念碑，園區前身為舊台電官舍，公所整理荒廢閒置空間後，活化場域成為太魯閣族文史或工藝策展空間，目前已開設地織織作等手工藝培訓及家政班，並播映「太魯閣族抗日戰爭百年回顧紀錄片」，盼邀遊客在進入國家公園前，能夠走訪園區認識太魯閣族的族群特色及傳統美學。