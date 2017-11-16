因應地震威脅 高鐵今首辦震後橋梁搶修演練

2017-11-16 15:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕強烈地震可能對高鐵沿線土建設施、橋梁結構造成危害，台灣高鐵公司今日於台南新化路段，首次辦理「地震後橋梁緊急搶修」演練。台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，台灣位於環太平洋地震帶，地震發生較頻繁，舉辦演練不僅強化員工教育訓練，並透過實做演練與工程界及軌道同業相互切磋交流。讓災害發生時，高鐵可迅速利用國內、外資源，盡快恢復營運，減少對旅客造成影響。

雖然高鐵系統在設計興建，已考量土建設施耐震度，並符合國家規範標準，但為因應超過耐震設計強震，今日特別舉辦搶修演練。台灣高鐵公司表示，高鐵今日演練共投入11個部門人力，動員協力廠商出動35噸拖板車達100車次，出動大型挖土機、吊卡車、移動式吊車及水準儀等大型機具投入，歷時4個月籌備；並運用「型鋼重型支撐架」及「H型鋼」多達465公噸、水泥及預拌混泥土達200立方公尺等設備。

台灣高鐵全線350公里，高架橋梁長度達252公里，約占全線72%；隧道工程66公里，約占19%；路堤、路塹32公里，約占9%，系統設計可承受400Gals，相當於7級地震震度。高鐵公司表示，一旦遭遇強震，橋梁路段受到傷害的機率相對較高，所以今特別針對橋梁進行演練。

高鐵今日演練情境為，台南新化地區發生強烈地震，震後巡檢發現橋梁支承、胸牆及伸縮縫蓋板等設施受損；高鐵里程TK299+264橋墩底部混凝土遭破壞、鋼筋挫屈、塑鉸發生，產生垂直向及橫向的位移，盤式支承等裝置受損。再由人員進行整地及鋪設臨時基礎、架設支撐架及千斤頂、拆除連結裝置、大梁復歸原位、移除橋墩塑鉸、橋墩復歸原位、橋墩修復及補強等項目。