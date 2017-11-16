超吸睛 新北消防猛男美女月曆發表

「2018消防形象月曆」封面精選4位男性壯碩消防員。（新北市消防局提供）

2017-11-16 14:11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府消防局今天舉辦「2018消防形象月曆發表會」，12名消防代言人齊聚現場宣傳；2018年月曆的主軸為「初衷」，消防局長黃德清表示，在新北消防月曆發表10週年之際，將回歸最樸實的初衷，透過12個月份真切寫實的照片，傳遞對市民的用心服務。

「1月葉昇樺」已在特搜隊服務8年。（新北市消防局提供）

今年月曆封面主視覺採用英文縮寫LOGO設計，說明建立品牌長期經營概念，並透過攝影師擅用光影，呈現消防員最真實的面貌。桌曆更是一大突破，首重個人喜好，採用雙面印刷、分頁設計，方便民眾擺放桌上。

「2月高璿博」常被誤認為藝人侯昌明。（新北市消防局提供）

12名代言人分別呈現12類風貌，其中，封面精選4名男性壯碩消防員，搭乘直升機揭開序幕，個個都有看頭；由於消防形象月曆為新北市政府消防局的宣導品，僅供配合宣導活動使用，並不對外販售。民眾如欲索取，可以上臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」掌握活動詳情。

「3月彭于真」具有媲美女明星的姣好外貌。（新北市消防局提供）

「4月張仁誠」是2009首屆代言人。（新北市消防局提供）

「5月陳建嘉」學生時代的夢想就是消防員。（新北市消防局提供）

「6月柯宏育」曾是赴美表演的扯鈴小王子。（新北市消防局提供）

「7月郭志峰」為了保護家人選擇從事消防。（新北消防局提供）

「8月賴元德」不是在鍛鍊，就是在前往鍛鍊的路上。（新北市消防局提供）

「9月楊育霖」厚實胸肌是他對民眾期待的重視與準備。（新北市消防局提供）

「10月葉詔碩」119勤務受理中心。最安定人心的聲音（新北市消防局提供）

「11月林嘉楷」天生衣架子，完美背部肌群。（記者何玉華攝）