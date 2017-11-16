疫病》流感高峰期將屆 尚有9萬學生未施打疫苗

2017-11-16 13:58

〔記者周彥妤／台北報導〕每年年底至翌年春節是流感高峰期，台北市衛生局指出，今年北市國小、國中、高中職及專科1至3年級學生，應接種流感疫苗者計29萬5618人，北市各校設站集中接種昨日告一段落，約20萬人已施打，目前約有9萬餘人尚未施打。

衛生局表示，今年北巿有155所國小、90所國中、71所高中職、6所專科學校及4間特殊學校，安排校園設站集體接種公費流感疫苗，各校已於昨日全數完成作業；根據統計，今年接種率最高的學校，國小是永春國小81%，國中為大理高中附設國中部82%，高中職是薇閣高中86%，專科為康寧大學五專部98%。

衛生局表示，北市105年流感季流感併發重症計125人，其中有117人未施打流感疫苗，佔比達九成三；接種流感疫苗是預防流感的有效之道，據研究顯示，尤其高接種率的校園集中接種，對避免流感擴散更具顯著成效。

衛生局疾病管制科長陳少卿提醒，若學生於學校安排接種日當天未施打，可向學校領取「小叮嚀補種通知單」，並持健保卡前往北市302家流感疫苗合約醫療院所，或於週六上午至北市聯合醫院中興、忠孝、仁愛、和平婦幼、陽明院區等地接種，無須支付疫苗費用，但須自付掛號、診察費，而聯醫信義門診部及政大門診部則免收任何費用；並請院所於通知單註記戳章，由學生繳回學校，俾校方掌握接種情形。

欲查詢鄰近合約醫療院所，可至台北市預防接種資訊系統，點選「公費流感疫苗」搜尋。