創新創業嘉年華登場 15國新創同台競技

2017-11-16 13:36

〔記者廖千瑩／台北報導〕由台灣發起，亞洲最大的Meet Taipei創新創業嘉年華今天在台北登場，展開為期三天的新創競技。今年號召海內外400家新創及企業參與，其中近100組團隊來自海外，國際氛圍濃重，今天開幕活動盛大，一早即見大批觀展人潮。由於全區開放免費觀展，預計吸引超過六萬人次觀展。

台北市副市長林欽榮強調，北市將會持續扮演創業協助與平台的角色，協助國際接軌，創造城市創新氣氛。數位時代何飛鵬則點出，在創新創業的時代，感謝各界的支持，讓各項資源能與青年對接，激發新世代更多可能性。

開幕現場由美國華盛頓SBA副局長 Eugene Cornelius及法國在台協會主任M.Benoit Guidee致詞獻上祝福，並邀請來自英國、法國、俄羅斯、墨西哥、美國相關創業單位，共同見證亞洲最大創新創業嘉年華。此外，台北世大運的「熊讚」也抵達展區進行體驗，「VR熊讚」亮相，模樣討喜惹人喜歡。

此次活動集結台灣、英國、法國、美國、俄羅斯、牙買加、墨西哥、比利時、愛爾蘭、日本、香港、馬來西亞、泰國、越南及印度等15個地區國家，全展會 400 個創業項目，分為智慧物聯、行動雲端、人工智慧、消費商務、明日科技等五大展區以及生活風格市集，民眾有機會一睹各國多元的創業型態、感受創業精神。