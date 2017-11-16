台北耶誕好COOL 集章換限量胡桃熊

2017-11-16 13:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕串連12家百貨、4大商圈，今年台北耶誕好COOL！台北市商業處上午舉辦「台北COOL耶誕尋寶圖」活動預告記者會，搶先曝光14款胡桃熊，及集章、優惠活動。12月1日起，跟著台北COOL耶誕尋寶圖，探訪各大商圈，即可免費兌換限量胡桃熊。

市長柯文哲上午出席「台北COOL耶誕尋寶圖」活動預告記者會，大談最近在看有關GDP的書，GDP包含4個成分，出超、國外直接投資、國內公共支出、國內消費，但目前台灣整個氛圍，買東西出去換鈔票，「對我來說鈔票就是紙張」，對促進整個國內有多大幫忙大大存疑，而台灣熱錢太多，是沒有好的投資標的，坦言國外投資對台灣經濟也沒有用，「（台灣）自己錢就一大堆」。

至於國內公共投資，柯認為目前台北市預算執行率一年只有66%，表示整個部門效率太大，現在若進行更大的公共支出，只會造成更大浪費，所以GDP成分中，促進國內消費是最有效的。

話鋒一轉，柯表示，過去每個百貨公司搶顧客，市府想出用集章的方式串連，還可以大商圈帶動小商圈，以合作代替競爭，拉抬買氣，去年做的不錯，今年從7家百貨擴大到12家，還結合朝陽、華陰、後站跟五分埔等4大商圈，並推出以藍、白、銀為主的主視覺，希望政府跟民間的合作，促進台灣產業發展。

他指出，從聖誕節、跨年、農曆年再到台北燈節，這一連串，還有一個月前就開始的德國豬腳節，透過一個又一個活動，連續性的，並加強每個活動的「Activity（活性）」，利用很大的消費帶動北市的經濟發展，北市府現在每個行政區測試，像是下個月將登場的青山宮3天遶境活動，就是在測試這方式。

柯最後舉例重陽節敬老活動當天，敬老活動來了3萬個老人，同一天舉辦的天母萬聖節活動、同志大遊行，則分別來了10萬、12.5萬人， 如果每個參加活動的人掏100塊，光是活動產生的消費能量就很驚人。

會後接受媒體聯訪時，有媒體提問，有沒有信心做得比新北耶誕城好？柯坦言新北耶誕城還是規模比較大，台北市是帶狀的，從德國豬腳節、耶誕節、跨年、農曆年、台北燈節等一連串活動，讓台北變成活性很強的城市，以消費來刺激整個產業發展。至於有沒有效果，柯說很簡單，算算看年底收的稅有沒有增加就知道了。

「台北COOL耶誕尋寶圖」活動自12月1日起跑，民眾可在北市旅遊服務中心、配合的百貨或是商圈取得尋寶圖，或下載APP版尋寶圖，凡集滿3個不同戳章，並於業者指定時間，憑當日消費達指定額度的憑據，就可免費兌換限量的指定款胡桃熊1隻。總共14款，耶誕節當天則另有隱藏版歡樂熊，詳情可見商業處網站。