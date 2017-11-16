歷時1年 屏東縣鹽埔分駐所改建落成

2017-11-16 13:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港警分局鹽埔分駐所新建辦公廳舍工程歷時1年完工，今天（16日）由屏東縣長潘孟安、縣議會副議長江維屏、鹽埔鄉代理鄉長張平和、警察局長江雅文、屏東縣警察之友會里港辦事處主任藍啟政及里港分局長蘇榮明共同揭牌，縣議員鄭雙銓、陳明達、何春美、及轄內各鄉長、鄉代主席等人應邀出席落成盛會，典禮簡單隆重。

鹽埔分駐所成立於日治時期，隸屬高雄州屏東郡役所，最早為木造辦公廳舍，因原建物老舊不堪使用，於民國70年改建完成，為鋼筋水泥2層樓房辦公廳舍，面積共1,322.31平方公尺。歷經30餘載，因已屆使用年限，不但建築結構、格局配置、硬體機能已不符現代使用需求，且天花板龜裂，逢下雨嚴重漏水，有安全之虞。另因警力擴增，空間狹隘，不敷使用。

縣府體恤警察人員工作辛勞及安全，推動分駐所改建，於104、105年度編列工程款總計1,500萬元整，作為興建經費。施工期為320日曆天，104年9月開工，105年8月竣工，為地上3層之建築物，總樓地板面積為2,181.3平方公尺。

鹽埔分駐所落成後，提供完善的硬體設施，舒適的辦公環境，縣長潘孟安今天主持落成典禮時，期勉同仁以「治安平穩、交通順暢、服務熱忱」為目標，提供民眾貼心的服務。