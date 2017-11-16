仰賴義消協勤 中市議員促提升EMT能力

2017-11-16 13:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕消防局1年的緊急救護13萬件，市議員張芬郁今日說，病患到院前的醫療處置至為重要，但台中市消防人力配置比率卻居六都之末，應儘速提升救護義消專業能力。消防局回應，近2年有27名義消完成中級緊急救護技術員（EMT2）訓練。

張芬郁說，台中救護案件每年平均近13萬件，但消防人力配置比率卻居六都之末。消防分隊平均每日在隊人數僅約7人，要分配到眾多勤務上，還要負擔一路攀升的救護件數，但人力增補一時半刻無法解決，因此消防業務多仰賴義消、替代役等協勤。擔起救命的重責大任。

張芬郁表示，以救護任務而言，基本上持有EMT2以上資格的消防員擔任救護車駕駛，輪班配制的救護義消大多僅具EMT1資格，卻要在後方擔負救命的重責大任，影響病患到院前的醫療處置，市府應儘速規劃義消EMT升級，將救護品質向上提升。

消防局長蕭煥章說，執行病患到院前緊急救護工作，並提升救護義消救護技能，去年和今年各辦理3梯次中級緊急救護技術員（EMT2）訓練，開放義消人員報名參加，共有27名義消人員參訓，均順利完成訓練。

依照救護技術員管理辦法規定，EMT2訓練課程基本時數為280小時，期程約1個月，考量義消人員平日均需上班工作， EMT2訓練採意願制。另外，消防局每月均辦理4小時義消分隊定期訓練，精進個人救護技術，有助於提升到院前救護服務品質。