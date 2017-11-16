感謝有你！ 賴正惟守護忠靈祠 主動敬茶水、誦經30年

2017-11-16 12:53

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府民政局超額進用身障人士，獲「新北市106年度促進身心障礙者就業績優單位獎」，身障人士的表現也相當出色，其中在軍人忠靈祠服務近30年的賴正惟，日日義務為祠內的先人敬拜茶水並誦經兩小時，卅年不間斷，感動許多遺族家屬，民政局長江俊霆也相當感佩，他說，身障者不一定跟別人有所不同， 反而在工作崗位更努力，且工作忠誠、流動率低，有助機關人力穩定。

賴正惟在軍人忠靈祠服務近30年，他因9歲時游泳後發高燒，造成左小腿中度肢障，但他負責祠區環境維護，不管風吹日曬雨淋，或是脊椎受傷，都堅持完成除草後才肯休息；賴正惟甚至主動進修花木修剪課程，取得合格證照，對祠區內受損花木都能立即處置，展現專業及敬業。

除了本身負責的環境維護，賴正惟也發揮書法專長，謄寫近3萬名軍人牌位，每日義務敬拜先人茶水、誦經2小時，30年不間斷，感動許多遺族家屬；賴正惟說，「長短腳」更激起他要做得比一般人更好的企圖心，藉以肯定自我價值，也讓自己的世界更精彩、更快樂 。

此外，在戶政科服務的余冠如，3歲時感冒發高燒造成小兒麻痺，不良於行及文書登打作業，但透過掃瞄筆及電動釘書機等輔具協助文書處理，平均每年收辦國籍變更案件624件，工作效率與其他人員無異。

江俊霆說，透過訪談及輔導評估，協助身障者排除職場障礙，就能營造友善職場，讓大家能發揮所長、樂在工作 。