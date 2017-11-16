醫病》黃斑部病變有救了！ 台灣團隊視網膜再生研究新突破

2017-11-16 12:41

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣研究團隊在視網膜細胞自體再生領域有新突破，利用自體血液發展出視網膜色素上皮細胞與視網膜神經節細胞，並可望應用於電子眼，有助於協助患者重見新「視」界。

台北榮總醫學研究部基礎醫學科主任邱士華表示，黃斑部位於眼球構造的中央，發生病變可能造成視野中央日漸模糊、甚至看不見。目前老年性黃斑部病變患者在台灣65歲以上占比約10%至15%，其中約30%隨著病程變化，視網膜與感光細胞會產生不可逆退化，進而影響視力。

台北榮總、陽明大學、交通大學、美國加州大學聖地牙哥分校共同合作，經由採集病患約10CC的血液，發展以自體細胞重新編程為誘導性多功能幹細胞（iPS），並成功將iPS分化為「視網膜色素上皮細胞」與「視網膜神經節細胞」。

邱士華解釋，雖然日本已有採集1平方公分皮膚、生成視網膜色素上皮細胞再植入老年性黃斑部病變患者眼中，利用自體幹細胞成功治療、促使視力回升的例子，但台灣選擇血液不會留疤，且結合3D列印技術，成功將iPS分化生成視網膜神經節細胞，已能夠形成長達2公分神經軸突、並進一步形成視神經結構。

邱士華指出，目前在豬隻實驗上已獲得成功，持續追蹤3年，視網膜未出現剝離，且對於光線、顏色的訊號偵測正常，接著將進入人體臨床試驗，未來估計可應用於中重度的老年性黃斑部病變患者上。

邱士華也補充，針對像是視網膜嚴重受損的患者，也研發3D立體類視網膜組織，可將前述技術結合電子眼，活化已萎縮視網膜與視神經，讓治療成效更佳。