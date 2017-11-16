搭客運老伯到站不下車…員警送他3顆糖

71歲張姓老翁日前搭新營客運抵達新營總站後卻不下車，還瞪大眼看著好心提醒他下車的民眾，遲不起身下車，原來是血糖過低。（記者王涵平翻攝）

2017-11-16 12:25

〔記者王涵平／台南報導〕71歲張姓老翁日前搭新營客運抵達新營總站後卻不下車，還瞪大眼看著好心提醒他下車的民眾，遲不起身下車，警員獲報將老翁帶回派出所，電話詢問老翁友人獲悉老翁有血糖問題，給了3顆糖吃，老翁才慢慢回神。

新營警分局中山路派出所警員蘇阿信、周美萱日前巡邏時獲報新營客運總站通報協助案件，到場發現70多歲老翁呆坐客運車上，睜大眼、不回應，因公車即將發車，員警先將阿伯攙扶上警車回派出所。

為確認老翁身分，員警逐一撥打老翁手機中的電話，其中1通電話確認老伯的身分，對方也提醒員警，老翁應是血糖太低，員警立刻餵老翁吃了3顆糖果，老翁才清醒過來，隨後由趕來的友人陪同離開，老翁摸著光頭窘笑，感謝員警協助，員警笑稱，阿伯可能和小朋友一樣是要討糖吃。

經了解，家住台南市安平區的張老先生，當天搭乘公車要前往學甲區參加某課程，途中因血糖降低，導致頭暈目眩，意識不清。

警員蘇阿信建議，為防止高齡長者獨自外出迷路，可以讓老人家配戴記載姓名、電話、地址等資料的手環或項鍊，就能讓愛心人士迅速協尋，減少老人家在外的危險時間，在最短的時間協助返家。