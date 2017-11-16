資策會「智慧足部裝置平台」 入圍美國百大科技研發獎

資策會數位服務創新研究所組長魏士堯今天在白宮前展示智慧足部裝置平台的功能。（記者曹郁芬攝）

2017-11-16 12:33

〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導〕長短腳跑步時兩腳施力不平均怎麼辦? 膝關節痛的人在家自己做復健，怎知動作是否到位?資策會數位服務創新研究所設計的智慧足部裝置平台（SaFePlay）可以幫忙找到答案。

這項智慧足部裝置平台的發明，今年8月被素有資訊科技界奧斯卡獎之稱的美國百大科技研發獎（R & D 100 Award）通知入圍，從全球1千多件發明中脫穎而出，主辦單位預定17日在美國奧蘭多舉行頒獎典禮。這次共有包括台灣在內的170多件發明入圍，最後會有100件發明獲獎。

在經濟部技術處科技專案計畫下，資策會研發的智慧足部裝置已在去年獲得德國紅點設計大獎，以及獲素有資訊科技界奧林匹克大會之稱的「世界資訊科技暨服務業聯盟」頒發的「傑出醫學應用獎」。

資策會數位服務創新研究所組長魏士堯今天在華府展示這套穿戴裝置模型的功能。他說，這是一套足部與膝部的智慧平台，可以在穿戴者活動或復健時記錄所有資訊上傳到雲端，讓教練、復健師或醫師等專家，完整地了解穿戴者平日運動或復健的狀態。魏士堯表示，資策會希望這項新技術可以用來創業，他們正與廠商聯絡並尋求投資，期望明年底能將這套裝置量產上市，預估未來採購一套裝置約花費200美元。

他說，足部裝置結合了護膝與鞋墊這兩樣資訊，可以分析出更多下肢潛在的傷害。資策會今年還針對肩背酸痛族研發新的穿戴裝置，明年進行新數位運動的研發。