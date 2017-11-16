台灣氣候風險全球第7 立委、環盟籲降低燃煤、終結石油焦

2017-11-16 12:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣全球氣候風險陡升至第7名，民進黨立委劉建國與環團，呼籲在台灣代表團努力參與聯合國氣候會議時，國內節能減碳、能源轉型不能停，盼行政院長賴清德盡速因應，落實減煤計畫、終結燃燒石油焦。

民進黨立委劉建國、黃秀芳、洪宗熠，協同台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃，針對空氣污染議題召開記者會，並提出台灣的氣候風險指數，在全球182個國家中，由去年排名第51名，大幅提高至今年的第7名。

劉建國表示，環保署長李應元與立委陳宜民、吳焜裕、周陳秀霞、鍾孔炤等正參與聯合國氣候會議，卻因中國打壓被拒於門外，他聲援台灣代表團，呼籲聯合國氣候會議各參與國，與台灣在全球氣候變遷中互相支持。

劉建國話鋒一轉，表示於此同時，國內的節能減碳、能源轉型腳步不能停，賴院長應盡速做為，政府先前提出減煤計畫，但未見完整系統，盼能落實計畫，且期待賴院長能成為台灣首位終結燃燒石油焦的行政院長。

黃秀芳指出，彰化縣空氣品質近年非常惡化，中部地區民眾罹患肺癌比例也相當高，其中最大固定汙染源就是中火，希望政府能拿出魄力，提出具體的減碳、減煤期程，不要拿民眾的健康來換電。

洪宗熠表示，小英曾說不會在防治暖化上缺席，但至今未見環保署於減煤有具體成果，且彰化地理位置替特殊，北有台中火力發電廠，南有雲林麥寮，希望中央不要讓地方首長，在防制空污上孤軍奮鬥。

葉光芃表示，若不減碳不只害人也害己，行政院能源及減碳辦公室成立至今，未見具體成果，形同虛設，連排碳大國中國的氣候風險指數都沒台灣高，實事內閣不應只說還要盤點什麼、明年做什麼，應具體落實計畫。

能源及減碳辦公室科長黃錦明回應，辦公室並未虛設，已依據設置要點開過多次會議，且協調相關部會努力節能減碳，任何計畫都有前置作業，有些還沒到發揮效果的時機。