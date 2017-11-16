手機不斷電！交大成功開發一對多高功率無線充電

交通大學電機工程系教授陳科宏鎖定手機電源，與廠商合作開發「共振式氮化鎵元件」的無線充電系統，達到高功率、一對多的充電效能。（圖由陳科宏提供）

2017-11-16 11:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕手機電源耗費大，常讓重度使用者感到焦慮，但交通大學電機團隊與企業廠商開發新一代關鍵元件「氮化鎵」，高瓦數功率加上共振設計，以達到遠距30公分以上的無線充電效能，還可一次充電5支手機以上，若持續發展，可望營造宛如「能源Wi-Fi」的智能世界，任何裝置都永不斷電。

交通大學電機工程系教授陳科宏表示，手機無線充電系統目前仍需讓手機跟充電板緊密接觸，除了使用不便外，輸出功率也不高，但新一代的高功率充電技術是「氮化鎵」元件，能提供高瓦數能量，並採取共振式系統，有共振才能接收能量，使電能輸出更有精準與效率。

陳科宏說，目前跟廠商合作的研發，已實現全球最小的高功率無線充電技術，不僅讓充電距離達30公分以上，1次還可充5支手機以上，形容只要機器放在桌上，不用實際接觸充電板，就能達到充電效果，而未來若功率更放大，就像現在到處都有的Wi-Fi網路，讓手機走到哪就充到哪，不斷電的世界將帶動更多物聯網發展。

另，陳科宏團隊也研究電池硬體晶片開發，以人工智慧（AI）來控制數位電源，他說，手機雖有省電APP，但只能控制關閉耗電軟體，而電池硬體實際上還是有基本的放電，但透過晶片控制硬體，學習每個人的使用習慣，如睡眠等，直接大幅降低電池放電率，並在要使用時即時喚醒，目前可增加10倍的待機時間，讓手機甚至任何智慧型裝置都能達到最佳省電。