尖石「垃圾瀑布」 花4工作天清乾淨了

新竹縣尖石鄉公所清潔隊為了清除「垃圾瀑布」出動吊車支援，共吊起運走約10公噸垃圾。（圖由黃比德提供）

2017-11-16 11:48

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉後山遭傾倒大批垃圾形成「垃圾瀑布」，還被外國部落客拍下放上臉書引發網友熱議，尖石鄉公所清潔隊花了4天時間還出動吊車載走約10公噸的垃圾，今天終於讓當地恢復乾淨面貌。

新竹縣政府環保局表示，棄置點主要在鄉道竹60線30K路段與司馬庫斯聯外道路起點的泰崗部落三叉路口附近的路旁邊坡，都是原住民保留地，垃圾種類分析有家戶垃圾、腐爛發臭的蔬果、飲料罐、農藥與肥料袋及大型家具、床墊等。

清潔隊長黃比德說，清潔隊從10日開始配合當地部落的原住民青年，約20人以繩索垂降方式下邊坡清垃圾，不但相當辛苦，而且可以說是冒著生命危險在做，中間還碰到2天下雨沒辦法下去，垃圾用人力搬運太慢還得出動吊車吊上來，最後花了4個工作天載走3車約10公噸的垃圾。

黃比德說，原來的「垃圾瀑布」被清走後，邊坡露出原有的地面，今天看起來就乾淨舒服多了，之後將在當地豎立環保宣導牌提醒民眾發揮公德心，不要再把垃圾往路旁邊坡丟了。

新竹縣尖石鄉公所清潔隊為了清除「垃圾瀑布」出動吊車支援，共吊起運走約10公噸垃圾。（圖由黃比德提供）

新竹縣尖石鄉公所清潔隊為了清除「垃圾瀑布」，隊員得冒險垂降到邊坡上工作。（圖由黃比德提供）