許可證展延跟空污無關？ 蘇澳鎮民怒斥環局說幹話

宜蘭縣環保局表示，固定污染源許可證展延期限跟空污無關，民眾認為環保局是在講「幹話」。（記者張議晨攝）

2017-11-16 11:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣固定污染源許可證原展延期限為5年，去年環保局加嚴標準，將展延期縮短為2年，但代理縣長陳金德昨赴縣議會進行施政報告時，要求環保局研議檢討這樣措施是否合理，被外界解讀縣府計畫「鬆綁」空污管制標準。但環保局卻強調，「許可證展延期限跟空污無關」，消息傳出，蘇澳鎮飽受工業異味影響的民眾質疑，「展延期跟空污無關，那台中市府幹嘛退回中火展延申請？」怒斥環保局在說「幹話」！

陳金德在議會進行施政報告時表示，固定污染源許可證的展延，根據空污法期限是5年，縣府針對8類69家特定行業別只核給2年期限，「這樣措施是否合理？是否真的達成管制效益目的？必須盤點檢討，應該回歸法制面，不能以行政權做出不當裁量」。

但消息傳回陳金德老家蘇澳，有民眾聞訊直呼「傻眼」。家住馬賽的吳姓民眾指出，冬山、蘇澳部分村里鄰近工業區，這些住戶多年來承受空污委屈，如今縣長才剛上任，卻拋出鬆綁許可證的議題，直接來個下馬威，決策太過「草率」。

他質疑，新馬地區空氣中常常混和阿摩尼亞、狗屎、臭酸味，千奇百怪味道都有，過去遇到鄰居是問「吃飽沒」，但現在碰到鄰居有人卻先問「你昨晚有沒有聞到味道？」、「你昨天打電話通報了嗎？」顯然打電話向環保局檢舉，已成為新馬民眾的日常工作。

另一名家住馬賽的劉姓老翁感嘆，每年只要秋冬，街道偶爾會傳出刺鼻臭味，縣府不打算嚴加管理，還計畫鬆綁，為何這麼做，原因令人不解。

吳姓民眾更直言，污染源許可證規範廠商製程、設備及相關環保措施，都跟環境有關，應該更嚴格把關才對，不應以有無達成管制效益目的，來檢討過去做法，真是太可惡！

他感慨，馬賽居民很多人已對環保局失望，原本期望蘇澳出生的陳金德，能帶給他們期待，如今作法卻是讓他們失望失落；揚言縣府環境政策若再走回頭路，不排除上街發聲。