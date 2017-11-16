高鐵橋樑強震後如何搶修？ 國內首度演練

國內首次的高鐵橋樑震後搶修演練，在台南新化段登場。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-16 11:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣高速鐵路全線的橋樑長度佔72﹪，比例很高，一旦遭遇強震，受損機率相對較大，高鐵公司未雨綢繆，今天在台南新化段舉辦震後搶修演練，現場示範如何組裝支撐架，補強結構安全，儘速恢復通車，降低南北交通的衝擊；由於這是國內首度高鐵橋樑的強震搶修演練，各界矚目。

現場演練項目包含整地與鋪設臨時基礎，組合支撐架與千斤頂、拆除連結裝置與橋墩塑鉸、大樑與橋墩復歸原位、橋樑修復與補強等，並透過電腦模擬，以及縮時攝影，配合專人解說，完整呈現搶修全貌。

高鐵董事長江耀宗表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震頻繁，雖然高鐵興建時已充分考量土建設施的耐震度，符合國家規範標準，但因應可能超過耐震強度設計的地震發生，特地舉辦這次的演練。

高鐵系統設計可承受400Gals（地表加速度），相當於7級地震的強度，江耀宗說，這次演練的規劃，不僅強化員工教育訓練，也參考國外經驗，透過實作，迅速資源整合，展現最大動員與復舊能力，提供民眾安全的旅運服務。

現場規劃了支撐架實作區，完整呈現高鐵的橋樑搶修全貌。（記者吳俊鋒攝）