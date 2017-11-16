一雪抱蛋之恥 竹山高中金融競賽奪下6獎

竹山高中學生在全國高中職金融知識奧林匹克競賽獲得好成績。（記者謝介裕攝）

2017-11-16 11:30

〔記者謝介裕／南投報導〕全國高中職金融知識奧林匹克競賽成績揭曉，南投縣國立竹山高中學生憑藉一股不服輸的精神，在個人及團體組總共獲得6個獎項，一雪去年抱蛋之恥。

為了讓金融知識、常識融入校園，行政院金管會特別舉辦該項賽事，且區分2階段，第1階段線上初賽從8月21日到10月13日止，歷時近2個月的競爭，從來自全國各縣市高中職約2000隊中的20名參與；第2階段則是11月12日進行實體決賽，評審人員現場提問，各隊即席答題，每題作答時間限制20秒，隊員們成績之平均即為團隊成績。

此次竹山高中派出商業經營科與國際貿易科2年級學生，合計12人組隊參賽，且記取之前教訓，在師長們帶領下，2個多月前就日以繼夜的準備及研讀金融相關資料。

因此，在總決賽挺進前5名後，面對即席抽題10分鐘的金融知識簡報測試，林姍穎、郭筱琪、周律岑等3名學生，抽到的主題是「台積電認購權證」，僅見3人不慌不忙、有條不紊的解說開立證券戶及銀行帳戶之間關聯性，以及所須攜帶的證件等相關資料以外，還不忘補充防範「洗錢」相關法規，確保金融秩序不受影響，3人穩健的台風、展現出的專業知識，深獲評審肯定，而在團體組榮獲第3名，另2支隊伍則獲得第5名及優勝。

個人組方面，也有3人得獎，分別是賴靜儒第3名、張書華第4名及石峻瑋獲得優勝，個人、團體合計6獎項，可說是滿載而歸。

竹山高中校長陳漢銘指出，機會是給準備好的人，此次同學績優的表現，便是最佳的印證，加上參賽隊伍多達2000隊，他們能在眾多競爭者中脫穎而出，不僅為學校爭光，也為自己爭取到技優甄審加分的福利，值得肯定，也期許同學們再接再厲朝奪冠目標努力。