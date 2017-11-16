動健康APP升級 邁向全方位掌握健康狀況

新北市長朱立倫今天宣布「新北動健康 APP 2.0」版本上線使用，廣邀各界業者結盟，利用 APP的大數據，提供市民創新服務的分析基礎。 （記者何玉華攝）

2017-11-16 11:28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動「動健康」政策，今天宣布「新北動健康 APP 2.0」版本上線使用，並廣邀各界業者結盟，利用「動健康 APP」的大數據，除了增進市民健康的傳統應用，也能做為其他創新服務的分析基礎。

市長朱立倫表示，新北動健康 APP 2.0版亮點之一，就是新增記錄計步及睡眠數據的功能，個人的計步數據除了可用手動記錄外，也可自動從手機獲取，不僅如此，目前也已與運動手環業者合作，可自動將手環內的健康數據與APP串接，輕鬆又簡單的完成記錄日常的生活軌跡。

除了運動手環外，新北市也力邀所有的健康產業一同加入，舉凡計步、睡眠、心跳、體溫、飲食、體重、血壓、血糖、運動等，歡迎與「新北動健康 APP」服務項目合作，共同提供更完整的健康藍圖。

而在運動管理方面，民眾能自訂運動目標，還能帶領民眾簡易運動活動，透過業者贊助的專業健身課程，將真人動作模擬成Motion Capture動作捕捉的影像，使用者點選運動項目「跟著一起做」，就能跟著教練一起動一動，提供民眾專業又多元的運動選擇。

衛生局局長林奇宏表示，現在只要下載或更新新北動健康APP 2.0並完成各項健康記錄，就能獲得健康幣，不同健康幣累積還可以獲得各項好禮的抽獎，活動期間從即日起到11月30日，天天登入還加碼送健康幣。