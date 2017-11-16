台人遊西班牙憂罷工無法返台 求救駐館竟被反嗆這句...

加泰隆尼亞日前因獨立公投混亂，有台人聽聞有罷工擔心回不了台灣，因此致電駐館，不料卻反被嗆。（美聯社）

2017-11-16 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞日前因獨立公投動亂，有台灣民眾當時聽聞巴塞隆納可能發生罷工，擔心回不了國因而致電我駐西班牙代表處，不料對方態度卻十分惡劣，並指責民眾濫用急難聯絡電話，甚至反問「他（計程車司機）不開（車）你就去找別人開（車），還有問題嗎？」

一名包姓女子向《蘋果》指出，10月底到巴塞隆納旅遊，當地民眾告知可能醞釀罷工，當時包女擔心隔天回不了台灣，因此打了我駐西班牙代表處的24小時緊急連絡電話，然而對方卻稱不知道要罷工，另一名人員則以「非急難」為由，怒嗆她濫用急難聯絡電話。

根據報導，包女提供錄音顯示，當時她詢問罷工是否會造成旅遊不便，恐無計程車前往機場，駐館人員竟回，「他（計程車司機）不開（車）你就去找別人開（車），還有問題嗎？」並對包女說「急難電話是緊急聯絡用，不是讓你問網路新聞」。

此外，該人員還請包女自己上網查資料，並反問「你人在巴賽隆納，現在有看到外面都是暴動嗎？我不覺得已到打急難電話的境界。」該人員回應令包女傻眼，認為此態度對國人旅遊狀況無幫助，反而造成恐慌。

外交部發言人李憲章則說，外交部已指示駐處注意改善並加強訓練，並將持續督導同仁秉持同理心積極為民服務。並稱該人員是到任後首次值機，經驗不足，未能即時提供所需訊息，駐處已向包女道歉。