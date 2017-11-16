客人未滿7日「被逼取貨」 賣家還搬法條說要法院見

2017-11-16 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕常在網路上購物的民眾都知道，貨到付款的期限都以7天為限，一旦超過7天未到超商取貨則會退回處理。但有一名網友抱怨，他訂購的商品還在取貨期限內，但賣家就狂傳訊息提醒要取貨，最後還拿出《刑法第355條間接毀損罪》來警告，還威脅不取貨就準備法院見，讓他怒批「第7天取貨是違反那條規定？何時取貨還要跟賣家報告？」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文，指控某家知名電商賣家一直逼他取貨，還在貨到第6天時，傳訊息提醒他「一直有通知您，並且不給予回覆，商品若被退回，我們將向電商業者檢舉您的資料，以惡意拒收去法院告您，請自重~」隨後又傳訊息，拿出《刑法第355條間接毀損罪》來警告他，要他趕快去取貨。

原PO對於賣家強逼取貨一事非常無奈，「一個商品要等半個月才來，咱都同意等了，都知道要等半個月了...也知道貨到會收到簡訊了，還要天天跟賣家報告嗎？」他更痛批，此賣家產品買了不能退、也不能給負評，還被用刑法355條來提醒，「沒看過這麼高調的賣家」。

文章引起網友論烈討論，有人直言「又不是不取，一直催真的很煩！」、「7天取貨期限是事實，沒必要一定要去回覆賣家訊息吧 」、「有取貨就好了管人家要第幾天去取」、「催人的很討厭，語帶威脅的特討厭。」。

但也有人表示「為什麼買了東西不取貨！？？」、「等你當了拍賣商家你就知道退貨的心情了」、「無法即時取貨為何不先回覆告知賣家呢？」