11/16 各報重點新聞一覽

2017-11-16 06:14

自由時報

慶富陳慶男入府 驚爆帶財顧見馬政府副秘

針對國民黨以錄音指控總統府為慶富造船施壓軍方撥款給獵雷艦案，府方除第一時間駁斥，也立即清查近幾年的出入與會見情形。總統府發言人林鶴明昨晚表示，就目前清查的訪賓入府紀錄，慶富老闆陳慶男父子等人近年來曾有六次進入總統府的紀錄，其中五次在去年五月二十日之前，一次在五月二十日之後。

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府院定調 先拚經濟// 軍人年改案 下會期再過關

軍人年改草案前天由國防部進行預告，但據透露，總統府與行政院已定調，現階段將優先通過行政院的拚經濟法案，軍人年改草案將待立法院下會期完成三讀，只要趕得及在明年七月一日軍公教同步實施年改即可。

詳見府院定調 先拚經濟// 軍人年改案 下會期再過關。

8年火力增電百億度 空污減35％

政府推動能源轉型，且因應核電廠將陸續除役，經濟部一度評估二○二○年燃煤發電占比恐將從四十五％升至五十％，引發外界擔心空污可能愈趨嚴重，環保署昨澄清並宣示，因應能源轉型，未來八年火力發電發電量將增加一○○億度，但透過提升防污設備、發電能源將從燃煤轉型為燃氣為主，空污可逐步減少三成五，而且燃煤發電占比在二○二○年將可減至四十三％。

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蘋果日報

水電工心防崩潰 招了 殺富婆鋸保險箱

殺人劫財！北巿松山區七十三歲獨居婦人命案，警方前晚找到幫婦人裝潢的水電工，他堅決否認涉案，但檢方以他涉嫌重大當庭逮捕，警方昨提訊時，水電工還辯稱十二日「婦人還泡了四杯咖啡給我喝」，警方運用心理戰：「咖啡渣早已發霉，不要再說謊了」「怎忍心對她下毒手？」並提出查扣的犯案兇刀、血衣等關鍵證物，水電工心防崩潰，坦承因上酒家積欠三十萬元卡債才殺人劫財，檢警昨晚依強盜罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

僅記申誡 校長爆鞭打身障生

台南市某國小校長被控體罰身心障礙學童，學童屁股滿是藤條傷痕，他還在校內LINE群組po「下次邀請各位大哥來觀課！觀課如走妓院，來一次幹一次！保證爽」。國民黨籍議員林燕祝昨抨擊，此事半年前發生，教育局前天才記申誡一次，根本嚴重包庇。人本教育基金會南部辦公室主任張萍也批，教育局包庇且官官相護，要給予最嚴厲譴責。

聯合報

府公布會客紀錄...去年9月 黃志芳見了陳偉志

慶富案持續延燒，對於慶富集團董事長陳慶男、副董陳偉志是否曾進入總統府，總統府昨天清查後，上午先公布了總統府五長沒有相關會客紀錄，晚間經更全面清查後指出，陳慶男、陳偉志於一○五年九月廿三日曾經入府，拜會總統府第三局局長李南陽、時任新南向辦公室主任黃志芳。

川習會後 大陸部長級特使明訪北韓

大陸新華社十五日報導，中共總書記習近平指派中共中聯部部長宋濤擔任特使，將在十七日前往北韓。宋濤將是兩年來首位訪北韓的大陸部長級官員，且美國總統川普上周訪問北京要求大陸國家主席習近平加緊對北韓施壓，讓宋濤此行備受關注。

中國時報

獵雷艦案疑雲！延後付款不違約 合約打臉軍方說謊

獵雷艦承包商慶富為何能提早取得第三期履約款24億元？軍方日前聲稱慶富進度超前，海軍為避免違約，因而提早撥款。藍委馬文君昨出示獵雷艦合約打臉軍方，合約內容明確載明該年度如沒編列預算可以延緩支付，慶富更不得為此提出抗辯，但軍方卻想盡辦法挪用其他預算，湊到24億元付給慶富，軍方公然說謊。

僑委會編列上億元補助僑社！憂陸加碼 美食預算竟列機密

僑委會明年度預算竟將補助舉辦夏令營、推廣台灣觀光及美食列機密預算。僑委會委員長吳新興昨解釋，此舉是為防範大陸掌握我國海外動能，促進僑社和諧，但國民黨立委馬文君說，「偷偷給就是和諧？」她質疑補助項目如海外僑師、美食推廣活動均為公開，實無機密編列的必要。