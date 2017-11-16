數學建模競賽96小時馬拉松解題 她用「錦囊妙計」支援

2017-11-16 01:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年全國數學建模競賽，首次採取全新方式，也就是「限時96小時馬拉松解題」，除了限制解題時間，更可怕的是不能請求老師的幫助，老師也不可以伸出救援，因此，彰化女中老師王文惠心生一計，事前就準備好「錦囊妙計」，成為學生致勝的心靈寶典，一舉拿下2金1銀1銅，打破歷年紀錄！

「這不是考前猜題，也不是疑難解答！」王文惠說，數學建模比賽，就是讓數學不只是數字，或是套公式，而把數學應用在生活事件，建立可以套用的數學公式，以數學方式來找出結論，因此，「錦囊妙計」除了有溫馨小提醒，提醒學生務必要作好答題時間分配、任務分配，更重要的是針對學生的性格與習慣，寫下加油打氣的鼓勵。

王文惠說，有的學生個性力求完美，但比賽就是有時間限制，她就在「錦囊妙計」當中提醒有步驟完成解題；而有的學生習慣全部解題完成再整理，但可能就會無法在限時內完成而功虧一簣，她也在「錦囊妙計」裡提醒分段完成後，就要先行逐步整理；當遇到解題「卡關」時，可以試著上網尋找碩博士論文來作為參考。

「真的是神預測！」學生笑著說，這次比賽方式丕變，以前是隨時不懂，都可以請教老師，這次則是「完全不行」，雖然可以上網搜尋相關資料，但全數都是靠著隊友一起努力，當解題「卡關」或是情緒「卡卡」，還好有「錦囊妙計」的「神救援」。

今年題目就以全台大跳電的新聞事件出發，分成「「變電所安危」、「工廠製造與噪音防治」、「保護高科技製程」等題組，每隊參賽只有3人，學生為把握時間，幾乎96個小時都是膩在一起，學生表示；當遇到困難時，還好有老師的「錦囊妙計」，讓她們可以勇往直前，在時間壓力下完成解題！