暖心早餐店 3店合組「愛心鐵三角」助弱勢學童

2017-11-15 23:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕揪甘心！新竹市西門國小附近早餐店老闆張家維4年前開始投入公益，每天送免費愛心早餐到學校，暖了弱勢孩童的胃，也暖了大伙兒的心，更成為學校品德教育的最佳教材。今年不但號召同業妻子一同加入市府餐食補助計畫，也規劃在關東國小附近再開一間早餐店，由3家店組成「愛心鐵三角」，積極讓弱勢溫飽。

39歲的張家維說，小時候曾有一段時間看著外婆細心照顧身心障礙的舅舅，雖然勞累，外婆卻依然秉著堅持，用溫柔為舅舅暖心，也讓他設立目標，長大後有能力，也要盡心照顧需要幫助的人。

張家維的早餐店位在新竹市西門國小附近，4年前受學校邀請，每天為校內弱勢提供免費愛心早餐，當時他腦中浮現寒冬清晨，弱勢兒童飢腸轆轆的情境，便二話不說答應，就此開啟投入公益的契機。直到校方2年前由廚房直接供應早餐，雙方才停止合作。

市府今年結合愛心商家啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助計畫，當弱勢家庭遭遇緊急事故時，將由社工員評估核發每張50至80元面額不等的餐券，讓民眾自行至便利商店、早餐店及便當店，兌換熟食、便當、麵包或罐頭，以獲得基本溫飽。

張家維說，該計畫開辦之初，市府人員曾登門拜訪，他欣然加入提供弱勢餐食行列，更號召妻子在東南街的早餐店一銅加入，夫妻兩攜手合作，用愛搭起食物橋梁，提供愛心早餐給弱勢與體育班學生。

張家維指出，有時民眾會帶著孩童拿「早安！飽貝」餐券點餐，點餐金額卻超過餐劵金額，但他不會要求民眾補齊金額，反倒會協助民眾將早餐加量，他親切地說：「這樣一份大量早餐可以吃到中餐，一次解決兩餐啦！」

張家維說，他現在規劃在關東國小附近另開一間早餐店，由3間店面組成「愛心鐵三角」，為弱勢再添一處「早安！飽貝」兌換點。

社會處副處長魏幸雯指出，市府自99年起規劃辦理餐食券兌換方案，到今年啟動「呷熊飽」及「早安!飽貝」餐食補助計畫，至今已投入317間愛心店家，當中包含4大超商、便當店、速食店、麵包店、早餐店等，民間捐款加上市府預算共投入390萬元，已讓6萬人次溫飽。