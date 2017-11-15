醫病》別迷信！紅斑性狼瘡停藥半年吃益生菌險洗腎

醫師提醒免疫疾病患者服用益生菌前，應先諮詢醫師。情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-15 23:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕網路傳言「益生菌能改善腸道菌種，也能治療免疫疾病」，但醫師強調，益生菌能調節免疫系統只到動物實驗階段，並無相關人體研究，並不建議病患自行服用。醫師並指出，曾有紅斑性狼瘡病患自行停藥，只吃益生菌，結果嚴重紅疹、影響腎功能，還有患者自製益生菌服用，疑菌種污染引發敗血症，必須當心。

台中榮總免疫風濕科醫師陳一銘指出，免疫疾病包括：紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、硬皮症、血管炎等，主要是患者本身的免疫系統過強，造成器官發炎，且對抗外來細菌功能差。

陳一銘表示，雖然這幾年國內、外研究發現，免疫疾病患者的腸道好菌少、壞菌多，與健康民眾的腸胃道菌種有很大差異，以致易腸道發炎，免疫細胞經血液引起皮膚、關節、器官發炎，因此學理上認為調節腸胃道細菌，可能有助免疫系統調節，但目前國內外只有在模擬罹患紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎的老鼠身上，發現餵食益生菌可以減少發炎，但並沒有任何人體研究證實有效果。

陳一銘說，近年來吃益生菌很夯，但免疫疾病患者的免疫系統不健全，加上服用免疫抑制劑、免疫藥物，抵抗力變差，如果吃到來路不明或受污染的益生菌，反而使病情加重，或感染其他疾病。

陳一銘曾遇過有病人自製益生菌，疑似培養過程受到污染，不慎有有害致病菌共生，結果有人腹瀉，也有人發燒就醫，甚至有人感染情形太嚴重，引發敗血症。

陳一銘還說，有紅斑性狼瘡患者聽信網路、朋友介紹，買膠囊或粉末的益生菌服用，並自行停藥，不到半年就全身皮膚發紅疹、水腫、蛋白尿、影響腎功能，幸好回診就醫，病情若再惡化，恐怕得洗腎。

陳一銘強調，益生菌能整腸助消化，對於改善疫疾病患者的腸胃道、過敏症狀有療效，能緩解便秘、氣喘、鼻過敏或皮膚癢，但要調節免疫系統則因證據仍不足，不建議病人普遍使用，更不宜貿然停止原本藥物，使用前必須諮詢醫師，依病情和種類評估，且服用後，抽血觀察疾病變化，比較安全。