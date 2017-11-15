魅力金門半馬19日開跑 海龍蛙兵猛男再度領跑

金防部海龍蛙兵年初在金門馬拉松領跑的「亮眼」表現，至今仍令跑友們印象深刻。（記者吳正庭攝）

2017-11-15 22:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金防部海龍蛙兵年初在金門馬拉松上「亮眼」的表現，至今仍令許多「馬迷」津津樂道，金門縣觀光協會今天宣布，19日在小金門登場的「魅力金門半程馬拉松」，蛙兵弟兄將再度擔任「領跑員」，再次展現海上蛟龍一躍為陸上猛虎的好身手！

金門半程馬拉松去年底起在5鄉鎮輪流登場，報名人數逐場增加，為參辦單位帶來極大信心；主辦的金門縣觀光協會期盼路跑帶動觀光，今天與縣府觀光處、首站登場的烈嶼鄉長洪成發共同宣布：「魅力金門半程馬拉松」再次啟動。

金門縣觀光協會理事長吳嘉獎說，今年路跑以「風獅爺」為主題，賽程有10公里、21公里，報名人數724人，比去年增加約200人，來自廈門市的女企業家協會也組團響應；此外，金防部20多名海龍蛙兵將擔任「領跑員」，帶領參賽者一起感受小金門的巷弄之美。

吳嘉獎說，回應跑者的建議，半馬路線將穿越小金門幾座村落，村民會在門口迎接加油，要讓來自兩岸3地的跑友，領略小金門鄉親的熱情和古樸的聚落風情；前40名可獲在地美食喜餅，完賽者均可領得小金門芋頭餅、麵線伴手禮，未來5鄉鎮全勤跑者，可將獎牌拚湊成1尊風獅爺圖騰，極具收藏價值。

今年1月舉辦的金門馬拉松，20多名精壯的海龍蛙兵身著黑背心、紅短褲，扛國旗、海龍隊旗，呼口號精神抖擻出現在路跑人龍中，亮眼的表現彷彿為整支長跑隊伍注入一劑強心針，至今仍令許多「馬拉松迷」印象深刻！

金門縣觀光協會理事長吳嘉奬（右二起）、烈嶼鄉長洪成發、金門縣政府觀光處副處長李銘培、中華民國路跑協會秘書長陳華恆共同宣布第二屆「魅力金門半程馬拉松」啟動。（記者吳正庭攝）