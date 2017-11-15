歐商會批台離岸風電基礎設施不足 經部：已完整規劃

2017-11-15 22:05

〔記者黃佩君／台北報導〕歐洲商會今公布白皮書，在綠能方面指出台灣離岸風電相關基礎設施仍不完備，台灣風能市場尚未成熟到能夠實施公開競標制度。對此經濟部能源局表示，目前已針對離岸風力所需的港口等基礎建設進行完整規劃，台中港風電組裝專區在2018年陸續上路後，每年可提供達700MW的組裝能量，而興達港透過綠能前瞻基礎建設，2019年底開始中鋼也能開始提供離岸風力所需的水下基礎建設。

歐商會白皮書表示，建議台灣須確保充分的港口基礎設施，因應再生能源的擴展需要，避免出現瓶頸；白皮書強調，須確保設施部署的時間表，因爲有港口設施完整到位，才不致產生缺口，令台灣的綠能目標有所延誤。此外白皮書也表示，必要的電網能量與連結設施須及時到位，才能避免因電網擴展不足，使綠能計畫遭遇瓶頸，付出昂貴代價。

此外，白皮書也表示，離岸風電需要大規模的設備及基礎設施投資，台灣的基礎設施仍不完備，台灣風能市場尚未成熟到能夠實施競標至的程度，呼籲台灣政府將躉購目標自目前的3GW提高。

對此經濟部能源局表示，目前已針對離岸風力所需的港口等基礎建設進行完整規劃，相信在目前目標下，可以足夠提供港口碼頭基建以及併網容量。

能源局指出，目前台中港已投入離岸風電組裝港建設，2B碼頭在明年馬上可以完成，此外還有5A、5B碼頭也會陸續上路；此外尚有第二組裝預備區的38、39號碼頭，預計每年可以有700MW的組裝量。

而在水下基礎方面，台北港目前已與台船合作，預計2020年開始生產水下基礎；興達港透過綠能前瞻基礎建設提供的特別預算，也加速建設，上週已由中鋼得標廠房建設，預計在2019年底起就可以提供離岸風電水下基礎。

而在併網量方面，目前盤點出6GW，以目前遴選加上競標的5.5GW目標而言，一定可以滿足。能源局也表示，未來會積極要求台電對相關電網設施如期如質完成。能源局也強調，台灣從完全沒有離岸風力經驗的情形，到一年來完成很多基礎建設規劃，並且目前也在積極興建，歐商可以要求能源局對相關情形進行詳細說明，能源局會盡力進行溝通。